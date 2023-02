09 febbraio 2023 a

Tour in Europa per Volodymyr Zelensky, che mette ulteriore pressione sui leader occidentali per avere ulteriori forniture di armi per combattere la guerra contro la Russia. Il presidente dell'Ucraina è prima sbarcato a Londra per un incontro con il premier Sunak e con Re Carlo, poi è volato a Parigi per una cena a tre con Macron e Scholz.