Ha preso quota con ancora più solennità il Festival di Sanremo che, al debutto, ha vantato uno spettatore d’eccezione: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato era seduto sul palchetto d’onore con la figlia Laura ad applaudire la gara. Un anno fa Amadeus, nel giorno della sua rielezione al Colle, dedicò "Grande grande grande" al Presidente che volle ringraziare il presentatore con una telefonata. Un rapporto nato in quell'occasione e coltivato per dodici mesi fino alla decisione di partecipare alla prima serata dell'Ariston, per la prima volta nella storia di un Presidente della Repubblica.