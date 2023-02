03 febbraio 2023 a

Amara sorpresa per Stefano Bonaccini, favorito nelle primarie per la segreteria del Pd. "Mi dicono, era un po’ di anni che non mi occupavo del partito in senso stretto, che non c'è più un euro in cassa e questo è un problema serio". Il tesoriere dem, Walter Verini, sottolinea tuttavia che "non è una notizia. La battuta di Bonaccini ricorda a tutti noi una realtà che ben conosciamo. E io mi auguro che il Partito Democratico, recuperando vitalità politica, possa migliorare la sua situazione finanziaria". Insomma, il piatto piange: un'altra grana per il prossimo segretario del Pd oltre alla crisi d'identità del partito e ai sondaggi a picco.