05 gennaio 2023

Il Movimento 5 Stelle ha bisogno di fondi e archivia la beneficenza. Dei 2500 euro restituiti dai parlamentari ben 2000 andranno al partito guidato da Giuseppe Conte. E una parte finirà nelle tasche di Beppe Grillo per il suo superstipendio. La svolta non piace affatto a Virginia Raggi, ex sindaca di Roma.