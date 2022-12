06 dicembre 2022 a

a

a

Mosca e Pechino vanno a braccetto sulla Luna. Vladimir Putin e Xi Jinping sono pronti a firmare uno storico accordo per costruire una stazione spaziale. Rivive la sfida che ha visto per 40 anni Usa e Urss competere per l'egemonia nei cieli: l'asse tra Russia e Cina non può che spaventare Washington.