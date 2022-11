24 novembre 2022 a

La Germania perde con il Giappone nella partita d'esordio ai Mondiali in Qatar, ma riceve gli applausi del mondo del calcio per aver inscenato la protesta prima dell'inizio della gara. I giocatori tedeschi, in polemica con la Fifa, hanno fatto il gesto di essere stati "ammutoliti", uno scatto diventato subito virale.