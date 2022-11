02 novembre 2022 a

Le prime norme varate dal governo guidato da Giorgia Meloni hanno subito scatenato le ire della sinistra, in silenzio per anni su temi che adesso critica. Dallo sgombero dei rave party alla Giustizia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle alzano la voce per dare addosso all'esecutivo di centrodestra.