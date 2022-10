27 ottobre 2022 a

Non sono passate inosservate le parole, ma anche i toni, del discorso di Matteo Renzi in Senato nel giorno in cui Giorgia Meloni ha ricevuto la fiducia a Palazzo Madama. In particolare l'esponente di Italia Viva ha sparato a zero sul Partito Democratico, sottolineando ancora una volta il ruolo degli uomini di Enrico Letta nella vittoria elettorale del centrodestra.