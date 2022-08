19 agosto 2022 a

Il Pd ricandida Piero Fassino, entrato in Parlamento per la prima volta nel 1994. Celebri le sue disastrose "profezie" come quella su Beppe Grillo ("Se vuol fare politica, fondi un partito, metta in piedi un'organizzazione, si presenti alle elezioni, vediamo quanti voti prende...") o quella su Chiara Appendino: "Mi auguro che un giorno lei si segga su questa sedia e vediamo se poi sarà in grado di fare tutto quello che ha oggi auspicato di poter fare", diceva l'allora sindaco di Torino...