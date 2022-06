21 giugno 2022 a

a

a

In Italia il clima è sempre più caldo e l'assenza di pioggia sta portando ad una situazione potenzialmente devastante per il nostro Paese. È scattato l'allarme dell'acqua e in molte regioni per correre ai ripari si sta organizzando il razionamento delle fonti idriche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.