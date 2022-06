03 giugno 2022 a

La parata di medici e soldati per la Festa della Repubblica del 2 giugno. Ai Fori Imperiali ha sfilato anche il personale sanitario, in prima linea in questi anni di pandemia Covid. Il messaggio di Sergio Mattarella: «L'Italia è impegnata a costruire la pace, lo ribadiamo oggi che siamo al fianco dell'aggredita Ucraina».

