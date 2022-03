31 marzo 2022 a

a

a

Da una parte del telefono Mario Draghi, dall'altra Vladimir Putin. Ieri è andato in scena un colloquio di un'ora tra il premier italiano e il presidente della Russia: nella discussione si è parlato in primis di come poter arrivare ad una pace, ma anche della richiesta di pagamento in rubli per l'acquisto del gas di Mosca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.