Una brutta sorpresa è emersa dai bilanci e dai documenti del Comune di Roma. Sono ben 26 i milioni di euro non pagati dalla giunta guidata in precedenza da Virginia Raggi. In particolare non sono mai stati pagati i lavori per mettere una pezza ai danni dell'alluvione del 2014.

