29 marzo 2022 a

Se l'è vista brutta Roman Abramovich. L'oligarca russo ed ex presidente del Chelsea è stato sin da subito in prima linea nei negoziati tra Ucraina e Russia per porre fine alla guerra, ma qualcuno non ha gradito il suo impegno. Abramovich ha accusato seri problemi, soprattutto alla vista, come effetto collaterale di un avvelenamento. I responsabili sono ancora ignori, ma per l'imprenditore non è stata una passeggiata.

