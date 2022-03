05 marzo 2022 a

Gas e petrolio alle stelle. I prezzi dell'energia per produrre sono insostenibili per le aziende. La guerra sta mettendo in ginocchio la nostra economia, scatenando una crisi senza fine. Gli ultimi rincari spaventano e il governo crea una task force per monitorare gli aumenti.

