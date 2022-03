03 marzo 2022 a

a

a

Nessun presunto sabotaggio ha mandato in tilt due giorni fa la Metro B1. Quanto accaduto martedì scorso, con la linea ferma dalle 7 del mattino fino a sera, è stato provocato da guasti registrati su due convogli che, vista la carenza di treni che per la gran parte sono in revisione, hanno costretto Atac a «sacrificare» la B1 per salvare almeno la linea madre, la B. Insomma, nessun complotto in stile frigoriferi della Raggi...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.