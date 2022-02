22 febbraio 2022 a

Truth, il social media di Donald Trump, è disponibile per il download sull'App Store per il pubblico americano. Dalla mezzanotte di domenica l'app si è scaricata automaticamente sugli smartphone che l'avevano ottenuta in pre-ordine, mentre dalle prime ore di ieri mattina è disponibile per tutti. Un grande successo di numeri, ma non mancano le segnalazioni di malfunzionamenti.

