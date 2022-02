17 febbraio 2022 a

Le bottiglie di vino non saranno deturpate da etichette e pesanti avvertimenti sul rischio cancro come voleva qualcuno all'interno dell'Unione Europea per una lotta all'alcol. La battaglia a difesa del Made in Italy ha dato i suoi frutti e non si arriverà a vedere gli stessi messaggi che appaiono sui pacchetti di sigarette.

