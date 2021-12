24 dicembre 2021 a

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto festività che contiene tutte le novità sulla gestione della pandemia dopo l'arrivo della variante Omicron in Italia. Oltre alla riduzione del green pass a 6 mesi viene stabilita la chiusura delle discoteche fino al 31 gennaio e il contestuale divieto di feste in piazza e concerti. Non si potrà neanche mangiare in teatri e cinema: addio pop-corn.

