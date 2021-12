22 dicembre 2021 a

Sergio Mattarella non ha alcuna intenzione di rimanere al Quirinale per un secondo mandato e ha già preparato gli scatoloni per l'addio al Colle. Il presidente della Repubblica è pronto per cambiare ufficio, andando a Palazzo Giustiniani, luogo deputato per gli ex presidenti che diventano senatori a vita.

