Ci sono la Macedonia del Nord e soprattutto il Portogallo di Cristiano Ronaldo sulla strada che porta ai Mondiali di calcio. Sorteggio non certo benevolo per la nazionale campione d'Europa guidata da Roberto Mancini che dopo aver fallito i gironi di qualificazione dovrà conquistarsi un biglietto per il Qatar ai playoff.

