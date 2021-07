16 luglio 2021 a

a

a

Nicola Zingaretti ha deciso un nuovo investimento per la Regione Lazio, che acquista un nuovo immobile invece di pagare l'affitto per la sede di Astral. Saranno spostati lì tutti i dipendenti per una spesa complessiva di 40 milioni di euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.