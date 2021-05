29 maggio 2021 a

Luigi Di Maio si riscopre garantista. Per anni il Movimento 5 Stelle ha fatto degli attacchi a indagati o a condannati in primo grado e non in via definitiva uno dei suoi cavalli di battaglia. Ma ora il Ministro degli Esteri fa un passo indietro.

