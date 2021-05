24 maggio 2021 a

La vittoria dei Maneskin all'Eurovision ha riaperto quella frattura tra Italia e Francia, acerrime nemiche sui campi sportivi e ora anche nella musica. Da Parigi addirittura invocano la squalifica per un presunto utilizzo di droga: Damiano David, leader della band vincitrice, ha già detto che non ha nulla da nascondere e farà il test, pronto a sbattere in faccia il risultato a tutti i francesi.

