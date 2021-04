18 aprile 2021 a

Matteo Salvini, leader della Lega, finirà a processo per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per la vicenda Open Arms, la nave lasciata per sei giorni in mare con a bordo 147 migranti. Lo ha deciso il gup di Palermo Lorenzo Jannelli al termine dell'udienza preliminare nell'aula bunker.

