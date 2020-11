27 novembre 2020 a

a

a

A Natale il governo vuole far nascere Gesù Bambino prematuro, due ore prima della magica e tradizionale mezzanotte. Almeno così ha deciso il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia che ieri, nella riunione con i presidenti delle Regioni per discutere del nuovo Dpcm che arriverà il 4 dicembre, ha candidamente affermato che sì, «seguire la Messa due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia. E lo dico da cattolico». Il motivo, nella testa del ministro, dovrebbe essere quello di evitare imprudenti abbracci, brindisi e assembramenti nella notte di Natale. Nella convinzione che farlo nascere due ore prima eviti vietatissimi momenti di affettuosità. Come se alle dieci di sera fossimo tutti attenti a seguire le regole anti-Covid e a mezzanotte ci trasformassimo in convinti negazionisti del virus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.