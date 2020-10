03 ottobre 2020 a

La Asl di Napoli ferma il club azzurro, che non è partito per Torino in vista della partita di oggi con la Juve. Dietro lo stop la positività al Covid di Zielinski ed Elmas. Ma il club bianconero ha fatto sapere che scenderà lo stesso in campo, dal momento che la Lega non ha annullato la gara e anzi ha confermato che il match "resta in programma". Ieri annullata Genoa-Torino, un caso di Covid nell'Atalanta. Il campionato finisce qui?

