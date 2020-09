07 settembre 2020 a

a

a

Ora Giuseppe Conte litiga pure in famiglia. Il suocero, l'imprenditore Cesare Paladino, ha fatto ricorso all'Agenzia delle Entrate: in ballo ci sono 15,4 milioni di euro di cartelle esattoriali, che facevano parte dei circa 27 milioni di cartelle di società del gruppo per cui era stata chiesta l'adesione alla rottamazione ter varata proprio dal governo Conte. Un duello, quello tra il papà di Olivia e l'agenzia controllata dal ministero dell'Economia, che imbarazza il premier.