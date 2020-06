12 giugno 2020 a

Ecco l'ultima follia anti-razzista. Bandito il "nero" ovunque. Sull'onda emotiva per l'omicidio di George Floyd negli Usa la catena Migros in Svizzera ritira dagli scaffali i cioccolatini Moretti e la piattaforma Hbo Max toglie dal catalogo "Via col Vento"...