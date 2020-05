2 giugno, anche Silvio Berlusconi alla Festa della Repubblica. Berlusconi dice sì a Salvini e Meloni: in piazza ci sarà pure Forza Italia. E' stato deciso tutto in un vertice a casa del segretario della Lega. Ma va ancora scelta la location dove stendere il Tricolore. Le accuse al premier: ritardi nella cassa integrazione e negli aiuti alle imprese, sanatoria dei migranti e boss usciti dal carcere. Ma gli azzurri pongono le loro condizioni: l'evento del 2 giugno non deve diventare un attacco all'Europa soprattutto sul Mes.