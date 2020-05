Voglia di serie A. Tanta. Ma le difficoltà sul campo restano ancora tante. La Figc getta il cuore oltre l'ostacolo e prova a fissare la ripresa delle partite del campionato a sabato 13 giugno. A gettare acqua sul fuoco ci pensa il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che raffredda gli entusiasmi: "Ok solo se saranno rispettati i protocolli". E sono proprio i protocolli che spaccano il mondo del calcio. I medici, in particolare, sono in piena rivolta e attaccano senza mezze misure: "Non possiamo essere sempre i responsabili di tutto, inutile fare linee guida poi inapplicabili".