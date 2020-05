Sulla mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede la Lega lancia un messaggio a Matteo Renzi. "Conto che anche dentro la maggioranza ci sia qualcuno che si sta ponendo le stesse domande", ha detto Matteo Salvini spiegando che "un ministero così importante deve preoccuparsi che durante il Covid i mafiosi stiano in galera e non che ne escano". Intanto il leader di Italia Viva incontrerà il premier Giuseppe Conte nei prossimi giorni proprio per discutere del caso Bonafede.