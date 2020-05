La fase 2 passa anche attraverso la ripresa di Lotto e Superenalotto. Ricominciano le giocate per un giro d'affari di oltre 400 milioni di euro. Pagare le vincite del pre-lockdown. E così milioni di italiani tornano a sognare il jackpot milionario. In questi due mesi di quarantena l'unico rimasto "in vita" è stato il Gratta e Vinci ma le perdite del lotto sono state ingenti. Lo stop forzato del Bingo è costato in termini di mancati introiti almeno dieci milioni di euro e adesso si "punta" al recupero.