Coronavirus, inizia la fase due. Ma il premier Conte non mantiene le promesse e non consente la riapertura delle parrocchie. Per questo è scontro con la Conferenza Episcopale Italiana che rompe con Conte e chiede che venga rispettata la libertà di culto. E i vescovi incassano anche la solidarietà di Matteo Renzi pronto a dare guerra nel Consiglio dei Ministri. E pensare che era stata la stessa ministra dell'Interno Lamorgese a rassicurare i vescovi sulla riapertura delle messe...