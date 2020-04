Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un'intervista a Il Tempo spiega la sua proposta sui bollettini dei dati dell'emergenza coronavirus. "Il bollettino è giusto darlo con i numeri, ma vanno spiegati meglio. Ci sono molte componenti in gioco, tipo il numero di tamponi che vengono fatti, di cui occorre tenere conto", spiega Sileri secondo cui la cadenza più appropriata per comunicare i dati della pandemia è quella settimanale.