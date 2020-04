La Domenica delle Palme ai tempi del coronavirus. L'emergenza pandemia che si sta vivendo in tutto il mondo ha ripercussioni anche sui riti della tradizione cattolica. Oggi si potrà assistere alla benedizione papale davanti alla tv. E l'ulivo si potrà anche disegnare: varrà qualsiasi tipo di pianta verde. Papa Francesco ha cercato di confortare i fedeli dicendo che "anche se siamo isolati il pensiero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell'amore". In ogni caso sarà la prima domenica delle Palme senza la possibilità di far benedire il ramoscello d'ulivo in chiesa.