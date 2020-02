Il premier Conte parla e indagano i medici. L'emergenza coronavirus continua a tenere banco. La procura di Lodi invia i carabinieri del Nas negli ospedali di Codogno, Lodi e Casalpusterlengo. Il procuratore capo si giustifica: indagine partita dalle parole del premier. Ma poi è "solidale" con i sanitari in prima linea. Il pm Domenico Chiaro spiega che "il fascicolo d'ufficio è contro ignoti e nasce a seguito di informazioni confermate da un autorevolissimo esponente delle istituzioni". Il dg Massimo Lombardo: "Quando il paziente 1 è entrato per la prima volta al Pronto soccorso senza sintomi non era né sospetto né probabile".