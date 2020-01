Al Napoli basta Insigne. Lazio fuori dalla Coppa Italia

Lazio sfortunata viene eliminata dalla Coppa Italia. Il Napoli ha battuto la Lazio 1-0 in una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il gol di Insigne dopo appena 2’, dopo una splendida azione personale. Le due squadre sono rimaste in dieci nel primo tempo per le espulsioni di Hysaj e Leiva. Sempre nella prima frazione, la Lazio ha sbagliato un rigore con Immobile.

Nella ripresa, inutile l’assalto della squadra di Simone Inzaghi alla porta di Ospina. Con questo risultato il Napoli si qualifica per la semifinale, dove affronterà la vincente del match fra Inter e Fiorentina in programma la prossima settimana.