Lazio, un talento per il futuro. Preso Distefano dal Catania

Un talento per il futuro. Dopo aver bloccato Gonzalo Escalante per la prima squadra, la Lazio ha piazzato un colpo in prospettiva. Si tratta di Gian Marco Distefano, attaccante del Catania Primavera.

Già nelle prossime ore è atteso il suo arrivo a Roma per firmare il contratto che lo legherà ai colori biancocelesti: le società stanno studiando la formula del trasferimento, lui intanto ha già svuotato l’armadietto e salutato i compagni.

Attaccante classe 2000, ha compiuto 19 anni lo scorso 1 dicembre. Può giocare sia da centravanti che come esterno offensivo, ruolo che ha ricoperto nelle tre presenze in prima squadra (Serie C). Distefano è il rinforzo per il reparto avanzato della Primavera di Menichini, più avanti sarà valutato anche da Inzaghi.