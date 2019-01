Lazio, preso Romulo dal Genoa

Un importante rinforzo per la Lazio di Simone Inzaghi. Il club biancoceleste, infatti, ha ufficializzato «di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Romulo Souza Orestes Caldeira, proveniente dal Genoa». Brasiliano classe 1987, in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Verona, Juventus e Genoa. Il diesse Tare e il presidente Lotito sono convinti che possa essere utile per la rosa laziale. Sempre la Lazio ha reso noto «di aver ceduto a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2019 il calciatore Lorenzo Filippini alla Cavese». Quindi durante il mercato di gennaio oltre ai giovani Rossi e Murgia è stato ceduto solo Caceres, sostituito nella lista biancoceleste da Romulo.