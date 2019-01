Non basta Immobile. La Lazio si arrende al San Paolo

La Lazio si arrende ancora una volta al Napoli, uscendo sconfitta per 2-1 dalla sfida del San Paolo alla ripresa della Serie A dopo la sosta. I biancocelesti sono partiti bene ma poi si sono arresi alle reti di Callejon e di Milik. Il gol di Immobile, ad accorciare il risultato, è stato soltanto illusorio e non ha evitato di perdere il quarto posto in classifica.

Nonostante i partenopei si presentassero in piena emergenza con Koulibaly, Allan e Insigne squalificati oltre Hamsik infortunato. I biancocelesti optano per un assetto tattico più accorto, non però nell'atteggiamento. Infatti il primo tempo è vivace e divertente, Milik e Milinkovic-Savic sono grandi protagonisti. Il serbo inventa tre occasioni importanti per la Lazio, impegna Meret e sfiora il vantaggio. Fa ancora meglio il polacco, due legni (sul secondo straordinaria la parata di Strakosha) e una bella conclusione di poco fuori. A rompere gli equilibri ci pensa Callejon, che firma il gol dell'1-0, servito da Mertens dopo l'errore in disimpegno di Leiva. L'uno due è devastante e arriva in pochi minuti, quando proprio Milik pennella una punizione magistrale per il 2-0 dei padroni di casa.

Inzaghi corre ai ripari nel secondo tempo, inserendo Correa e trasformando la Lazio con un assetto più offensivo. L'entrata del Tucu riesce a dare la scossa e dà una mano enorme soprattutto a Immobile, autore della rete che riapre la partita almeno sul tabellino. L'attaccante napoletano punisce il Napoli nel suo derby del cuore, anche se la squadra di Ancelotti non smette un secondo di essere pericolosa. Tanto da centrare un altro palo con Fabian Ruiz e pure una traversa con Callejon. Piove sul bagnato perché, dopo l'infortunio nel primo tempo di Luiz Felipe (uscito in lacrime per un guaio muscolare), Acerbi viene espulso per doppia ammonizione: la difesa è in completa emergenza in vista del big match contro la Juventus della prossima settimana.