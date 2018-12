Inzaghi carica la Lazio: basta brutte figure

La Lazio già qualificata si gioca l'ultima partita della fase a gironi di Europa League, nella sfida contro l'Eintracht Francoforte in scena domani alle 18.55 allo stadio Olimpico. Alla vigilia il tecnico Simone Inzaghi e il centrocampista Danilo Cataldi hanno preso la parola in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello. Inizia l'allenatore biancoceleste.

Come si considera questa gara? “E' una partita che chiude il girone contro la prima, dovremo fare in modo di giocare bene perché è un avversario importante con un gran seguito di tifosi. Voglio vedere la squadra in campo che vuole fare bene e chiudere il gruppo nel migliore dei modi”.

Nessuna brutta figura? “E' la prima cosa, a volte quando non si hanno motivazioni si rischiano brutte figure. Schiererò una squadra competitiva che possa fare una bella prestazione”

Leiva? “La mia intenzione è di portarlo in panchina, di dargli minutaggio a seconda delle sue condizioni. Per noi è un giocatore importantissimo. È tornato a buon livello, bisogna andarci cauti ma la speranza è quella di riaggregarlo al più presto”

Milinkovic-Savic? “Ha preso una botta brutta contro la Samp, ha lavoro in modo differenziato, oggi tornerà parzialmente in gruppo. Ci sono passato anche io da giocatore, ci sono momenti in cui le cose non vanno bene, i tifosi ti fanno qualche critica e accusa, lui deve rispondere con le prestazioni sul campo su lui ho grande fiducia. Contro la Samp se quel gol non fosse uscio di pochi centimetri avremmo parlato di altro”

Strakosha? “Non dimentichiamo che parliamo di un portiere classe '95. Ha la mia fiducia, normale che possa sbagliare qualche passaggio, è una mia richiesta personale. In questi tre anni ha fatto grandi cose, deve stare tranquillo, il suo ruolo è molto delicato”.

Sorteggio, rivincita con il Salisburgo? “Ai 16° troveremo squadre attrezzate. Il Salisburgo è una squadra molto attrezzata, se ci sarà rivincita ben venga. Le squadre che scendono dalla Champions faranno di tutto per andare avanti in Europa League. Sarà sicuramente un sorteggio complicato ma ce la giocheremo come in tutti questi anni”

Mercato? “Chiederò a Babbo Natale di non avere problemi e infortuni, purtroppo abbiamo avuto qualche problema. Cercherò di fare in modo di avere la rosa a completa disposizione”

Ripartire? “Con la Samp ho visto una grandissima Lazio, i ragazzi hanno messo il cuore in campo.

Qual è l'umore della squadra? “C'è delusione dopo una gara del genere. Allo stesso tempo la consapevolezza di aver fatto una bella prova e di aver messo alle corde un avversario come la Sampdoria”.

Durmisi? “Ha avuto un contrattempo lunedì, ieri sembrava rientrato e valuteremo oggi se darà rassicurazioni domani giocherà”.

Come sta Luis Alberto? “Gli ho fatto i complimenti per come è entrato. Dopo il Milan ha avuto un problema che lo ha rallentato”.

Poi ha parlato Cataldi al fianco del tecnico, “Questa squadra deve ripartire già da domani e dimostrare che la Lazio c'è. Se la squadra è nervosa? Quando non si riesce a trovare i risultati, ci può stare il nervosismo ma con la Sampdoria abbiamo dominato”, ha spiegato l'ex Primavera. “Il gruppo è coeso dobbiamo solo limare qualche errore e mantenere la concentrazione per novanta minuti”, ha concluso Cataldi.