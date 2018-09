Lazio, spazio a Proto, Badelj, Murgia, Cataldi e Caicedo

Si torna subito in campo dopo la vittoria con l'Empoli, la Lazio pensa già all'esordio in Europa League di giovedì con l'Apollon Limassol allo stadio Olimpico. Il tecnico Inzaghi pensa a un importante turn over per gestire le forze in vista dei quattro impegni ravvicinati fino a fine settembre. Alcuni big potrebbero restare in panchina: Strakosha, Leiva, Milinkovic-Savic, Parolo e Immobile. Spazio a Proto, Badelj, Murgia, Cataldi e Caicedo. Le prove tattiche che scatteranno domani daranno le prime indicazioni. Ai box ancora Berisha, Luiz Felipe e Lukaku (fuori dalla lista Uefa come Patric). Da valutare le condizioni di Radu, si teme lo stiramento, quasi certo un mese di stop.