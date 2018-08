Banti fischia Lazio-Napoli. Pasqua per la prima di Ronaldo

Sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli a dirigere sabato alle 18 l’anticipo Chievo-Juve che aprirà il campionato di serie A 2018-19. Assistenti di linea Costanzo e Liberti, quarto uomo Sacchi, al Var Mazzoleni e Marrazzo. Per Lazio-Napoli alle 20.30 la scelta è caduta su Luca Banti della sezione di Livorno (scongiuri di rito dei tifosi biancocelesti giuitificati da tanti precedenti negativi), coadiuvato dai guardalinee Manganelli e Valeriani, con Manganiello come quarto ufficiale e addetti al Var Rocchi e Di Liberatore, Di Bello di Brindisi sarà il fischietto di Torino-Roma, per Sassuolo-Inter designato Mariani di Aprilia.