Dacia si "allarga" con Bigster

Un altro tassello, un altro passo verso una crescita esponenziale che sta portando al marcio Dacia numeri da record. Così il 2025 si preannuncia come un altro anno di crescita e il primo prodotto presentato alla stampa specializzata ha tutte le carte inerì gola per ritagliarsi una una fetta di mercato: come fatto in precedenza da Duster e Sandero. Arriva il debutto di Bigster, modello che permetterà di entrare nel segmento C-SUV, una vettura che segnerà un punto di svolta nella storia del brand. Il marchio si evolve rimanendo però fedele ai suoi valori cardine, offrendo il miglior rapporto qualità/prezzo anche nel segmento C-SUV.

SI tratta di fatti della vettura più grande della casa, ius livello superiore a Duster del quale però non intende pendere il posto. E’ proprio una nuova offerta, dedicata a un altro pubblico che ha bisogno di più spazzo e non vuole rinunciare a comfort e personalità. Bigster incarna infatti pienamente i valori di Dacia, con un design esterno distintivo e concreto, che non rinuncia a quel tocco "cool" che definisce l’identità del brand. Anche la concezione degli interni è orientata all’essenzialità, con un’attenzione particolare allo spazio, all’ergonomia e al comfort per tutti i passeggeri.

Il modello è disponibile in quattro livelli di allestimento. Essential, Expression e due allestimenti top di gamma con contenuti differenziati e complementari, proposti allo stesso prezzo di listino: Extreme destinato agli appassionati delle attività outdoor, con tetto apribile panoramico, barre da tetto modulabili, sedili lavabili in TEP Microcloud, tappetini in gomma e sistema YouClip 3 in 1 di serie, e Journey per i clienti che prediligono i lunghi viaggi e lo stile, con portellone posteriore motorizzato, ambiente interno esclusivo e sedile del conducente regolabile elettricamente di serie.

La nuova tinta metallizzata Indigo Blu è lanciata in esclusiva su Bigster, così come la carrozzeria Bi-Tono (con tetto nero, in opzione su Extreme e Journey)

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Dacia Bigster è il primo modello del Gruppo Renault a poter contare sull’inedita motorizzazione Hybrid 155, abbinata a cambio automatico, disponibile dal livello di allestimento Expression. Questa nuova motorizzazione si aggiunge al motore TCe 140, con un sistema mild-hybrid da 48 V, oltre all’innovativa motorizzazione ECO-G 140 che vede per la prima volta l’abbinamento di un sistema bifuel GPL / benzina con un mild-hybrid da 48 V. Infine per chi vuole avventurarsi fuori dalle strade asfaltate viene proposta la motorizzazione TCe 130 4X4 con trazione integrale abbinata al cambio manuale da 6 rapporti. Progettato per soddisfare le esigenze di una clientela in continua evoluzione, Bigster è un modello Eco-Smart, con un’offerta motori versatile e completamente elettrificata, pensata per rispondere alle aspettative dei clienti del segmento C-SUV che cercano soluzioni innovative e moderne, senza sacrificare il comfort, soprattutto nelle lunghe distanze.

Bigster offre tutto ciò che i clienti del segmento C-SUV considerano essenziale, ma a un prezzo DACIA, fedele al posizionamento del brand. Il modello è disponibile a partire da un entry level sotto i 25.000 euro, con i due livelli al top della gamma che arrivano a un prezzo di listino di 31.300 euro per la nuova motorizzazione Full Hybrid.

Per farlo conoscere al grande pubblico Dacia ha organizzato un tour del Bigster, iniziato a Milano e che farà tappa a Bologna, Roma e infine a Bari. Sarà un modo per vedere dal vivo la nuova proposta del marchio che sarà disponibile a partire dalla prossima primavera.