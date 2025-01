Via alla lunga stagione in pista

Simone Vitta 27 gennaio 2025 a

Inizia in Australia a gennaio e finisce a Macao a novembre, con in mezzo circa 450 gare in più di 75 campionati per vetture Gran Turismo, disputati tra Europa, Nord America, Sud America, Asia ed Oceania. Sono questi gli highlight di avvio e finale della stagione 2025 nelle competizioni GT di Pirelli, che anche quest’anno si conferma il produttore di pneumatici maggiormente impegnato nel motorsport a livello mondiale. Un impegno che quest’anno si accresce nelle categorie GT con l’aggiunta di nuovi campionati, come le GT Winter Series e che vedrà uno dei suoi picchi con le 24 Ore di Spa e del Nurburgring, il GP di Macao e la 1000 chilometri di Suzuka, che nel 2025 torna in calendario. Tali appuntamenti, che spiccano per il prestigio e il numero delle vetture iscritte, si affiancano a tutte le gare del GTWC Europe, America, Asia e Australia, ai campionati GT4 nazionali e internazionali, al Campionato Gt2 europeo, al Ferrari Challenge, al McLaren Trophy e al TransAm.

Il via della lunga e intensa stagione, che vedrà impegnati oltre 200 tra tecnici, ingegneri e personale di staff in 5 continenti, è a Bathurst con la 12 Ore, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio, gara di apertura dell’Intercontinental GT Challenge.

Come di consueto l’appuntamento australiano si presenta come una dei più impegnativi dell’intera stagione, per le caratteristiche del tracciato e dell’asfalto, particolarmente sfidanti per le gomme. Matteo Braga, responsabile Circuit Activity Pirelli: “Ci aspetta una stagione importante con nuovi appuntamenti e soprattutto con delle novità a livello di prodotto che annunceremo nelle prossime settimane. Per affrontare così tanti impegni possiamo contare su un’esperienza esponenzialmente sempre più vasta e su una squadra forte e motivata, tanto a livello centrale quanto nelle sue diramazioni locali, le quali ultime stanno crescendo rapidamente in termini di tecnici impegnati e di qualità di servizi garantiti alle squadre. Inoltre, possiamo fare affidamento sulle ottime relazioni di collaborazione e di partnership con federazioni, promotori, team, piloti e car maker, che nel corso degli anni sono andate consolidandosi, e su prodotti che hanno mostrato di essere versatili e affidabili su tutti i circuiti e in tutte le condizioni, grazie anche a una solida base di sviluppo per un BoP, come quello di SRO, che garantisce competizioni combattute e spettacolari”.