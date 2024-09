Tutto pronto per Autopromotec

Massimiliano Vitelli 26 settembre 2024 a

a

a

Il countdown è iniziato. In attesa di Autopromotec, l’evento in programma a Bologna dal 21 al 24 maggio 2025 che mette insieme più di 75.000 operatori professionali e circa 1.300 aziende della filiera dell’auto, ha preso il via Autoprometec Talks, una serie di incontri per approfondire i temi più rilevanti nell’ambito del post-vendita automotive. Nel primo appuntamento il focus è stato la sostenibilità. A fare gli onori di casa presso la sede dell’evento, l’Aci di Milano, il suo vicepresidente Pietro Meda. “Parlare di mobilità significa parlare di economia circolare – le sue parole – oggi il faro della mobilità è acceso solo su una fascia dell’insieme del ciclo produttivo e post-produttivo, ma questa fascia di aziende ha alle spalle un’intera famiglia, la filiera”. Poi la parola è andata a Gianmarco Giorda, direttore generale di ANFIA. “I produttori di automobili nell’UE nel 2023, rispetto al 2005, hanno ridotto l’energia impiegata del 15% per unità prodotta e hanno ridotto le emissioni di CO2 di oltre la metà per unità. Il tasso di riciclaggio dell’acciaio è invece salito e supera oggi l’80%”, ha detto. È seguito l’intervento di Matteo De Tomasi, presidente e amministratore delegato di Michelin Italia. “Gli pneumatici sono un perfetto esempio di econimia circolare – ha sottolineato – quasi il 100% di quelli a fine vita viene recuperato e destinato ad altri impieghi. La tecnologia in questo ambito si sta sviluppando rapidamente”. Gianluca Meschi, amministratore delegato di Washtec, ha spiegato invece come l’utilizzo delle risorse idriche sia un tema di crescente importanza in diversi comparti industriali, tra questi (per ovvie ragioni) quello dell’autolavaggio. Per evitare gli sprechi, anche in questo settore si va verso il riciclo, “una strategia vincente sotto molteplici aspetti”. Per Federica Bertoldi, responsabile della comunicazione di LKQ RHIAG, occorre basarsi sul concetto delle quattro “R”: riparo, riciclo, riuso, rigenerazione, in un processo nel quale la sostenibilità non è solo una scelta etica, ma anche un modo per migliorare la competitività. Massimo Greggio, amministratore delegato di USI Italia, ha invece evidenziato i progressi nel mondo della verniciatura delle auto nelle carrozzerie, mentre Marco Seimandi, vice-presidente Westport Fuel Systems Italia, ha affrontato il tema dei bio-carburanti. In chiusura di evento, Renzo Servadei, amministratore delegato di Autopromotec, ha chiesto all’auditorio di vedere da molteplici prospettive l’impatto nascosto nella produzione sottolineando l’importanza e il valore della riparazione. Nei prossimi incontri si parlerà tra le altre cose di Intelligenza Artificiale, Data Act e Made in Italy.