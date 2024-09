Nextalia investe su Hlpy per la motor assistance

23 settembre 2024 a

a

a

Nextalia SGR S.p.A. (“Nextalia”) ha completato, per conto del fondo Nextalia Ventures, un investimento in Hlpy S.p.A. (“Hlpy”), la scale-up italiana leader nei servizi B2B per la mobilità e l’assistenza al veicolo full digital. La piattaforma di Hlpy, basata su tecnologie di machine learning e artificial intelligence, mette in collegamento assicuratori, produttori e gestori di flotte auto e una vasta rete di fornitori di assistenza stradale, riparazione e manutenzione del veicolo nei principali mercati europei.

Il round di finanziamento Series B di Euro 18 milioni, guidato, in co-leadership, da Nextalia e Alkemia Capital SGR e sostenuto da tutti i principali azionisti della società, permetterà a Hlpy di accelerare il proprio piano di crescita internazionale. Un elemento chiave di questa strategia è l’acquisizione del 100% di HESA Solutions GmbH (MySchleppApp), leader dell’assistenza stradale digitale nel mercato tedesco e austriaco, con tassi di crescita annua superiori al 130%.

Questa operazione consente ad Hlpy di rafforzare ulteriormente la sua posizione di primario operatore europeo di assistenza stradale full digital, ampliando la sua offerta di servizi già attiva in Italia, Francia e Spagna anche ai mercati della Germania e dell’Austria. Questa operazione segna il primo investimento di Nextalia Ventures e un passo cruciale che evidenzia l’impegno di Nextalia nel settore del venture capital e degli investimenti privati, a poche settimane dalla chiusura della raccolta del fondo.

Francesco Canzonieri, Amministratore Delegato di Nextalia, ha commentato: “Il nostro primo investimento con Nextalia Ventures è volto a sostenere una realtà italiana altamente innovativa, con significativo potenziale di crescita organica e inorganica. Siamo pronti a supportare Hlpy nel suo percorso per diventare il leader europeo nella digitalizzazione dell’assistenza stradale”. Valerio Chiaronzi, Amministratore Delegato di Hlpy, ha aggiunto: “Questo aumento di capitale ci fornisce l’impulso necessario per rafforzare la nostra presenza nei mercati in cui siamo già operativi (Italia, Francia e Spagna) ed espanderci in nuovi mercati, la Germania e l’Austria. La collaborazione con Nextalia Ventures, che porta con sé una grande esperienza manageriale e un’ampia rete di relazioni, ci darà la forza per ridefinire gli standard dell’assistenza stradale digitale senza limiti geografici. Questo è l'inizio di una nuova fase di crescita per Hlpy”. Nextalia Ventures è stata assistita da EY per gli aspetti finanziari e fiscali, dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti legali e da ERM per gli aspetti ESG.