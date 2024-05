Serie 5 Touring, il futuro è adesso

Simone Vitta 08 maggio 2024 a

In occasione degli ottantunesimi Internazionali d’Italia di tennis di Roma, BMW Italia presenta in anteprima nazionale la nuova BMW Serie 5 Touring che sarà in tutte le concessionarie della rete italiana a partire dal prossimo 25 maggio. Il legame tra BMW e il tennis nasce dalla condivisione di valori fondamentali e universali quali l’integrazione, lo stile, il rispetto dell’avversario, la performance, l’eleganza, la continua ricerca della perfezione. Lo sport, e il tennis in particolare, è un linguaggio universale che accomuna popoli, culture e generi.

“Il tennis - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia - rappresenta un canale privilegiato attraverso cui comunicare i nostri valori in termini di circolarità, innovazione e sostenibilità. Negli ultimi anni sono sempre di più le aziende del tennis che stanno lavorando, analogamente a quanto facciamo noi nell’automotive, per ripensare il modo di gestire il business in fase produttiva, di riciclo o utilizzo delle risorse. Penso alle nuove palline fatte con materiali di recupero, alle sacche fatte con plastica riciclata, alle nuove magliette in materiali sostenibili fino alla panchine dei giocatori alimentate da pannelli solari che possono fornire l’energia al frigo con le bibite dissetanti, fino alle realizzazione di campi da tennis con gomma riciclata”.

È proprio partendo da uno sguardo comune sui valori e le ambizioni, che nel 2020 BMW Italia ha siglato un accordo di partnership con la Federazione Italiana Tennis. Un accordo che non guarda solo ai grandi eventi di cui la Federazione Italiana Tennis è detentrice di diritti oppure organizzatrice, ma anche all’attività di base. BMW Italia è diventata, infatti, Official Car della FIT e dunque dell’attività dei suoi responsabili e dei suoi insegnanti, con l’obiettivo di diffondere sempre più il tennis sul territorio. In occasione del torneo, BMW Italia garantirà la mobilità di giocatori, tecnici e staff con una flotta di oltre 100 vetture.

La nuova BMW Serie 5 Touring emblema del piacere di guidare, dell'eleganza sportiva e della funzionalità moderna nel segmento medio superiore debutta in occasione del torneo Master 1000 di Roma in anteprima per l’Italia.

Un’automobile lifestyle. La sesta generazione della BMW Serie 5 Touring è più avanzata che mai e, per la prima volta, include una versione completamente elettrica: la BMW i5 Touring esposta al Foro Italico durante il torneo. Nessun altro brand in questo segmento offre un’automobile di questo tipo. La i5 Touring sarà disponibile in tutte le concessionarie dal prossimo 25 maggio, con un'autonomia elettrica di oltre 500 chilometri. Ma ovviamente non sarà la sola motorizzazione offerta. La gamma include modelli benzina, diesel e ibridi plug-in. Quest'anno, per i fan delle versioni più sportive, arriverà anche la nuova edizione della M5 – prima come berlina, e poi anche come Touring. Entrambe le varianti M sono dotate di un impressionante sistema di propulsione parzialmente elettrificato.

Con il sistema ibrido BMW M, sono in grado di percorrere oltre 70 chilometri solo con la potenza elettrica. La BMW Serie 5 Touring è un altro esempio concreto di come BMW stia implementando una varietà di propulsori per soddisfare le esigenze dei clienti più diverse, attraverso un approccio pragmatico e non dogmatico improntato alla neutralità tecnologica.

Tutto ciò si basa sulla architettura flessibile del BMW Group, che consente di coprire l'intero spettro della gamma: da potenti veicoli elettrici a batteria a ibridi plug-in intelligenti, a motori a combustione altamente efficienti e modelli M ad alte prestazioni.