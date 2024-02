Bentornata Renault R5

Massimiliano Vitelli 27 febbraio 2024 a

La Renault 5 torna a far innamorare con la versione a batteria pronta a conquistare il mercato. Nata nel 1972, il primo modello era diventato in fretta una vera icona, una sorta di sex-symbol del panorama automobilistico italiano. Oggi, con il mondo dell’automotive ormai deciso alla transizione elettrica, Renault 5 torna nella versione E, con la stessa grinta di sempre ed un motore a batteria super moderno.

La Renault 5 E-Tech Electric risponde con audacia alle sfide sociali ed ambientali dei suoi tempi: efficienza energetica, sostenibilità e carbon footprint ridotta. In un pre-show del Salone di Ginevra tenutosi a Parigi, l’abbiamo scoperta in anteprima, apprezzandone fin dal primo impatto la netta somiglianza con la vecchia versione col motore termico. La Renault 5 E-Tech Electric (questo il nome completo) è un tuffo al cuore. Realizzata in piena sintonia con la strategia Renaulution, è 100% made in France e sarà disponibile sul mercato dal prossimo settembre. “Quando è nata nel 1972, la Renault 5 ha segnato un’epoca con il suo design moderno ed anticonformista: parafanghi in plastica, sei colori vivaci e fari che le conferivano un’aria sbarazzina, quasi umana - dice Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault - era una ventata di aria fresca, simbolo di libertà e gioia di vivere”. Il numero uno di Renault descrive poi così l’ultima nata. “Colori pop, luci posteriori verticali, parafanghi scolpiti, profili del tetto colorati, griglia del cofano e molto altro: Renault 5 E-Tech Electric è un continuo ammiccare alla ‘monella’ che l’ha preceduta – prosegue De Meo - Renault 5 E-Tech Electric non è un’auto come le altre, è un’auto iconica che aprirà una nuova strada per Renault”. Esteriormente, come detto, la Renault 5 E-Tech Electric è molto simile alla sua antenata. Tra le novità più interessanti, il cofano, che contiene un display digitale con il numero 5 che si spegne man mano che la batteria si scarica. Renault 5 E-Tech Electric ha un pianale piatto e il passo lungo (2,54 m).

Interessante, il nuovo caricabatterie bidirezionale in corrente alternata compatibile con le tecnologie V2L (vehicle-to-load) e V2G (vehicle-to-grid). Questo sistema consente al veicolo di diventare il vero protagonista dell’ecosistema energetico tramite i servizi di Mobilize, reimmettendo al bisogno energia elettrica decarbonizzata nella rete. Il motore sarà disponibile con tre livelli di potenza: 110, 90 e 70 kW. Renault 5 E-Tech Electric ha un’autonomia fino a 400 km in ciclo WLTP. Due, i tipi le batterie agli ioni di litio disponibili: da 52 kWh e da 40 kWh. Prezzi ancora non dichiarati, ma Renault punta a immetterla sul mercato a meno di 25.000 euro.